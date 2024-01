Natuurmonumenten wil geen NK wielrennen op Posbank: broedseizoen kwetsbare vogels

Natuurmonumenten verzet zich fel tegen het parcours waarop dit jaar de NK wielrennen gepland is. De organisatie is beducht voor schade, vooral in het beschermde, heuvelachtige natuurgebied de Posbank bij Rheden.

Natuurmonumenten stelt nu vergaande eisen aan de organisatie van het NK, meldt Omroep Gelderland. Zo zijn helikopters, drones, reclame-uitingen en geluidsinstallaties uit den boze. Volgauto's mogen de Posbank niet op, net als teamwagens, de reclamekaravaan en ander gemotoriseerd verkeer. Publiek langs de route is ook niet toegestaan, wat Natuurmonumenten betreft.

Thijs Rondhuis van Courage Events, organisator van het kampioenschap, zegt zich te realiseren dat de koers door een kwetsbaar gebied trekt. Toch is hij ervan overtuigd dat het NK op de Posbank kan plaatsvinden. "Dit NK wielrennen wordt op de meest duurzame manier georganiseerd, omdat wielerunie KNWU veel waarde aan de natuur en de toekomst van Nederland hecht."

Prachtige groene omgeving

De KNWU maakte in december bekend dat het "prachtige wielerfeest op een centraal gelegen locatie in het land" georganiseerd zou worden. De gemeente Arnhem was blij met de kans om "aandacht te besteden aan de prachtige groene omgeving".

Het peloton zal op 23 juni moeten starten op de Markt in het centrum van Arnhem. De koers kent meerdere omlopen over een parcours van 14 kilometer met passages over de Posbank.