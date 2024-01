Oranje-international Roord lange tijd langs de kant met kruisbandblessure

Oranje-international Jill Roord heeft haar voorste kruisband gescheurd. In de wedstrijd tegen Manchester United woensdag liep de aanvallende middenveldster van Manchester City de zware knieblessure op.

Roord is naar verwachting vele maanden uit de roulatie. Haar blessure betekent dat Oranje volgende maand in de halve finale van de Nations League tegen Spanje niet over de speelster kan beschikken. Mocht Oranje zich via de Nations League plaatsen voor de Olympische Spelen, dan is Roord er in Parijs hoogstwaarschijnlijk ook niet bij.