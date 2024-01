OM na zes jaar in hoger beroep in zaak tegen gemeente Zoetermeer

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in een zaak tegen de gemeente Zoetermeer, die tussen 2004 en 2009 niets heeft gedaan tegen de uitstoot van een giftige stof vlak bij een woonwijk. Zes jaar geleden oordeelde de Haagse rechtbank dat de gemeente strafrechtelijk immuun was omdat geen sprake was van levensbedreigende situaties.

De zaak draait om om een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Sterigenics in Zoetermeer, meldt Omroep West. Daar werd medische apparatuur en kleding gereinigd in een pand aan de Storkstraat, maar dat ging niet zoals het hoorde. Doordat een filter op de naverbrandingsinstallatie niet was vervangen, werd tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van het kankerverwekkende ethyleenoxide verspreid via de noodpijp.

Onrust omwonenden

Ethyleenoxide is schadelijk voor het DNA en kan kanker veroorzaken, zegt het RIVM. De uitstoot van de stof leidde tot onrust bij de omwonenden, die samen de actiegroep SterigeNIKS oprichtten. Het bedrijf zelf claimde dat de risico's voor de omwonenden nihil waren.

Zes jaar geleden begon een rechtszaak tegen het bedrijf en de gemeente. Het OM verweet de gemeente dat die niet of nauwelijks had gecontroleerd of Sterigenics zich aan de verleende vergunningen hield. Maar de rechtbank oordeelde dat de gemeente alleen strafbaar kon worden gesteld als sprake was geweest van een levensbedreigende situatie. In dit geval was dat niet zo.

"Er is geen sprake van concrete gevallen van overlijden als gevolg van de uitstoot van ethyleenoxide. Er is alleen vastgesteld dat het om een stof gaat die extra kans op kanker geeft", aldus de rechtbank zes jaar geleden.

De gemeente werd niet vervolgd. Het bedrijf ging vrijuit. De rechter was daar duidelijk over: "Sterigenics heeft continue overleg gehad met de ambtenaar van de milieuafdeling van de gemeente. De ambtenaar was akkoord met de uitstoot via de noodpijp, daarom valt het bedrijf niets te verwijten."

Opzettelijk

In 2010 sloot Sterigenics de vestiging in Zoetermeer. Maar nu volgt dus hoger beroep, ingesteld door het OM. De eerste zittingsdag is op maandag 12 februari. Justitie verwijt de gemeente dat niet is opgetreden tegen of gewaarschuwd voor de uitstoot van ethyleenoxide in de periode van 2004 tot 2009. In de tenlastelegging wordt gesproken over het meermalen opzettelijk verrichten of nalaten van een handeling met betrekking tot afvalstoffen.

In een eerste reactie vraagt de advocaat van de gemeente om uitstel van behandeling, zodat de strafzaak "adequaat kan worden voorbereid".