Ten Hag mist Antony tegen 'beste ploeg ter wereld' Liverpool - NOS

Ajax-trainer Erik ten Hag kan in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool niet beschikken over Antony. De Braziliaanse aanvaller is niet fit, zo werd bekend vlak voor de persconferentie op dinsdag. Wat er precies aan de hand is, mag Ten Hag omwille van de privacywetgeving niet zeggen. Een aderlating voor Ajax, omdat de aankoop dit seizoen al direct liet zien dat hij van waarde is voor het elftal. In de eerste groepswedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen wacht Ajax een zware kluif. "Liverpool is voor mij de beste ploeg in de wereld. Als je de Champions League wint en een jaar later de Premier League, toon je dat aan", aldus Ten Hag.

Antony mist het duel met Liverpool - Pro Shots

De Ajax-coach ging ook in op de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk, normaal gesproken rots in de branding achterin bij Liverpool. "Ze hebben een selectie die tegenvallers kan opvangen, maar als Van Dijk wegvalt, wordt de ploeg er niet beter op." Moedig Ajax In een lege Johan Cruijff Arena wil Ten Hag, die ook Jurriën Timber moet missen (niet wedstrijdfit), een moedig Ajax zien. "We moeten zelfvertrouwen uitstralen. We zijn ook goed op weg, de ploeg staat aardig."

De wedstrijd Ajax-Liverpool (aftrap 21.00 uur) is live te volgen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl. Een samenvatting is te zien in het Late Journaal, vanaf 23.35 uur op NPO 1.