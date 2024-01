Koploper Twente klopt Feyenoord en loopt nog verder uit op Ajax

FC Twente heeft met 0-3 overtuigend gewonnen van Feyenoord. Daardoor loopt de koploper nog verder uit op titelverdediger Ajax, dat in eigen huis gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard: 1-1. FC Twente had het in Rotterdam niet echt lastig met Feyenoord. Bij rust was het al 0-2 via Ella Peddemors en Taylor Ziemer. Peddemors vond met een fraai schot van 20 meter de kruising en Ziemer scoorde toen ze alleen voor Feyenoord-keeper Jacintha Weimar verscheen. In de 56ste minuut voegde Liz Rijsbergen met een van richting veranderd afstandsschot daar nog een treffer aan toe: 0-3.

Stand eredivisie vrouwen - Foto: NOS

Door de overtuigende overwinning is FC Twente na twaalf duels nog steeds zonder puntenverlies. De voorsprong op Ajax liep op naar negen punten. Ajax niet langs Fortuna Ajax moest het tegen Fortuna doen zonder Romée Leuchter. De aanvalster viel afgelopen donderdag in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain halverwege uit. Ook Nadine Noordam en Lily Yohannes werden gespaard, zij vielen pas de laatste twintig minuten in.

Quinty Sabajo in duel met Jarne Teulings - Foto: Pro Shots

Dinsdag speelt Ajax de beslissende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen AS Roma. Bij een zege of gelijkspel plaatst Ajax zich voor de kwartfinales. Op Sportpark de Toekomst was Ajax de betere ploeg, maar werd het overwicht niet omgezet in resultaat. Uitblinker Lotte Keukelaar kreeg twee belangrijke kansen om de score te openen en schoot tot haar eigen ongenoegen steeds net niet raak. Pas in de 73ste minuut wist de 18-jarige de score te openen: 1-0. Lang genieten van die voorsprong kon ze niet. Fortuna kwam er gelijk overheen met een beheerste goal van María Ólafsdóttir Grós, na een prachtige assist van Tessa Wullaert. Utrecht klopt Telstar FC Utrecht boekte na drie nederlagen op rij weer eens een zege. Tegen Telstar werd het in eigen huis 4-2. Het ging niet vanzelf, want na negen minuten stond het 0-2 door treffers van Isa Gomez en Caroliena Wolters.

FC Utrecht wint van Telstar, maar moest even wakker worden - Foto: Pro Shots