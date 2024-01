Eindelijk wint FC Utrecht weer, maar het was hard knokken tegen Telstar

FC Utrecht heeft eindelijk weer eens een wedstrijd gewonnen in de eredivisie voor vrouwen. Tegen Telstar werd het in eigen huis 4-2. Die winst tegen de nummer 11 kwam ze niet aanwaaien. Al na negen minuten stond de Utrechtse ploeg op een 0-2 achterstand.

Dankzij de overwinning loopt Utrecht weer wat uit op ADO Den Haag, dat op de zesde plek aast.

Snelle goals

Telstar zat er meteen goed op, was feller in de duels dan FC Utrecht en dat betaalde zich uit. Al na vier minuten opende Isa Gomez de score en Caroliena Wolters maakte een paar minuten later de 2-0, optimaal profiterend van fouten van de debuterende 17-jarige keepster Febe Copier, die zich daarna herpakte.

In het eerste kwartier had Utrecht nog geen grote kansen gehad, op een venijnig schot van Liza van der Most na. Hoewel FC Utrecht sterker ging spelen, kwam het niet tot scoren, mede dankzij uitstekende reddingen van keepster Kelly Steen.

Vlak voor rust kreeg Telstar een grote kans op de derde goal, maar die werd niet benut.