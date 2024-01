Duitse treinstaking eindigt maandagochtend in plaats van maandagavond

De staking van Duitse machinisten eindigt eerder dan verwacht, melden verschillende Duitse media. De machinistenvakbond GDL was van plan om tot maandag 18.00 uur te staken, maar nu wordt het treinverkeer maandag om 02.00 uur alweer opgestart. Dat betekent vermoedelijk dat de meeste treinen na het weekend weer zullen rijden. Morgenavond gaan de goederentreinen alweer rijden.

Deutsche Bahn (DB) heeft nog geen informatie gegeven over de dienstregeling die maandag gereden wordt.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat spoorvervoerder DB en de vakbond weer in gesprek zijn over het slepende cao-conflict. Volgens informatie van persbureau DPA hebben beide partijen afgesproken dat er in ieder geval tot 3 maart niet meer gestaakt zal worden. DB en de vakbond hopen dat ze begin maart een akkoord hebben.

Ontregeld

Deze staking begon woensdag en is de vierde staking in relatief korte tijd. Het treinverkeer in Duitsland is daardoor zeer ontregeld. De afgelopen dagen reed zo'n 20 procent van de Duitse treinen wel via een nood-dienstregeling.

Ook het internationale treinverkeer rijdt door de staking niet. Daardoor zijn veel internationale treinen van en Nederland ook getroffen. Het is nog niet duidelijk of die treinen maandag weer volgens de dienstregeling rijden.

Duitse industrie

De vakbond eist dat machinisten een kortere werkweek krijgen (35 in plaats van 38 uur), tegen hetzelfde salaris. Deutsche Bahn wil tot dusver niet op die eis ingaan. Wel heeft het spoorwegbedrijf loonsverhogingen aangeboden, maar het aanbod van DB gaat de vakbond niet ver genoeg.

Het einde van de staking zal niet alleen bij treinreizigers goed vallen. Duitse industrieën die veel goederen vervoeren via het spoor, zoals de auto-industrie en de chemische industrie, waarschuwden vorige week dat de schade van de staking zou kunnen oplopen tot een miljard euro.