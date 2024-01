Vanavond op tv: Het VVD-congres • UNRWA onder vuur • Zware tijden voor nachtleven

Yesilgöz positief over formatie VVD-congres

Op het VVD-partijcongres sprak partijleider Dilan Yesilgöz positieve woorden over de formatie. "Er is een goede kans op vruchtbare samenwerking", zei ze. "Die kans willen we niet voorbij laten gaan."

Sinds de voor de VVD tegenvallende verkiezingen is haar partij in een storm beland, erkende Yesilgöz ook. Is ze er vandaag in geslaagd de neuzen meer dezelfde kant op te krijgen? We bespreken het met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.