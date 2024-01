Treinen van en naar Schiphol gestremd, rond 18.30 uur weer verkeer verwacht

Door een aanrijding rijden er geen treinen van en naar Schiphol. De verwachting is dat het treinverkeer rond 18.30 uur weer op gang komt. Dat is een half uur later dan eerder door NS was gemeld. Er worden bussen ingezet om gestrande reizigers verder te brengen.

Een woordvoerder van de NS zegt dat er vandaag al minder treinen reden bij Schiphol vanwege werkzaamheden aan drie sporen. Op de overige drie sporen is nu ook geen treinverkeer mogelijk.

Schiphol is een van de drukste knooppunten van het land en om die reden wordt er veel overlast verwacht.

Bussen

Er zijn NS-bussen die van Schiphol naar Hoofddorp en Schiphol naar Amsterdam-Zuid rijden. Reizigers kunnen vanaf daar weer de normale dienstregeling verwachten. Reizigers die in Amsterdam moeten zijn wordt geadviseerd de metro te pakken.