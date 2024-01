Gazanen putten weinig hoop uit tussenvonnis: 'We hoopten dat oorlog zou eindigen'

Een dag na het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof is de realiteit in Gaza nog zoals die is sinds de oorlog uitbrak na de aanval van Hamas op 7 oktober.

In de zuidelijke stad Khan Younis zijn opnieuw zware gevechten geweest. Ook zou het Nasserziekenhuis in de stad zonder stroom zitten. De door Hamas aangestuurde autoriteiten zeggen dat er de afgelopen dag zeker 28 Palestijnen zijn omgekomen. Het Israëlische leger zegt dat het minstens elf gewapende mannen heeft gedood die probeerden explosieven in de buurt van troepen te plaatsen.

Hoewel Zuid-Afrika, dat de zaak bij het Gerechtshof aanspande, opgetogen reageerde op de uitspraak en analisten speken van "een duidelijk signaal", lijken de inwoners van Gaza op meer gehoopt te hebben. Hoewel er weinig beelden uit de Gazastrook komen, hebben verschillende media toch enkele bewoners van het gebied weten te spreken.

"We hoopten dat het ICJ de oorlog zou beëindigen", zegt een man tegen persbureau Reuters. Hij zegt teleurgesteld te zijn in het Gerechtshof. "Elke dag lijden we. Met elk uur dat verstrijkt, verliezen we geliefden, buren, familieleden en onschuldige ongewapende kinderen die geen deel uitmaken van deze oorlog."

'Vertrouwen verloren'

De Palestijnse (foto)journalist Motaz Azaiza, die veel volgers heeft op sociale media, is kritisch over de uitspraak van het Gerechtshof en beschrijft dat veel Palestijnen hun vertrouwen in het rechtssysteem en internationale instanties hebben verloren. "We moeten niet kiezen voor de Palestijnen, maar voor de mensheid", zegt hij op X.