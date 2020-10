Kerstverkopen dit jaar niet pas ná Sinterklaas, eerste mensen halen al bomen

Her en der zijn ook de eerste huizen al in kerstsferen gebracht, zoals hier in Rotterdam:

Bolhuis, die vooral bomen levert aan tuincentra en handelaren, had al een paar particulieren op de kwekerij die een boom wilden. Een Zeeuwse kweker maakte hetzelfde mee. "Ik was écht verbaasd", zegt hij tegen Omroep Zeeland .

Bolhuis, uit het Groningse Haren, verwacht dit jaar tot 10 procent meer kerstbomen te verkopen. "De handel bestelt vrij vroeg. Daarvan zijn de meeste bestellingen binnen, en dat geeft een goede indicatie." Ook andere bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers, waarvan Bolhuis secretaris is, verwachten volgens hem een heel goed jaar.

De kweker verklaart de piek in de vraag door de hang naar huiselijkheid in coronatijd en het wegvallen van vakanties. "Met Kerst gaan normaal veel mensen op wintersport, maar de verwachting is dat dat nu veel minder zal gebeuren. Dan blijven ze dus thuis en willen daar de gezelligheid."

'Helpt bij spreiden publiek'

In tuincentrum 't Vaarderhoogt in Soest is de kerstafdeling bijna klaar, zo'n twee weken eerder dan in andere jaren. "En we merken dat daar al volop in gewinkeld wordt", zegt eigenaar Harm Heinen. Toch is hij niet alleen vanwege de verwachte grote vraag eerder in actie gekomen, zegt hij. "De hele situatie is anders, met een ruimere opzet en bredere gangpaden. Je moet dat dus eerder opbouwen."

Dat de verkopen dit jaar eerder op gang lijken te komen, helpt bij het spreiden van het winkelpubliek, zegt Heinen verder. Normaal liep het pas storm in de dagen na Sinterklaas, maar nu kunnen winkeliers geen honderden mensen tegelijk ontvangen. "Het is verstandig om bomen en andere spullen dit jaar eerder te halen."

Genoeg bomen

Bolhuis zegt dat de kwekers de vraag goed aankunnen en dat niemand wordt afgescheept met een miniboompje. "Als er meerdere jaren met veel vraag zouden komen, wordt het misschien een ander verhaal. Maar nu zijn er volop bomen."

Bolhuis en Heinen waarschuwen overigens wel voor een overhaaste aankoop: een boom die je nu in huis haalt, is al rond Sinterklaas helemaal kaal.