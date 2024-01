VVD-leider positief over formatie: 'Goede kans op vruchtbare samenwerking'

"Er is een goede kans op vruchtbare samenwerking. Die kans willen we niet voorbij laten gaan." Op het VVD-congres lichtte partijleider Dilan Yesilgöz een tipje van de sluier die al weken over de formatietafel hangt.

De VVD praat met de PVV, NSC en BBB over de mogelijkheid om een nieuw kabinet te vormen. Tot nu toe kwam daarover niet veel naar buiten.

Yesilgöz benadrukte vandaag dat er een kans is beleid "waar iedereen in deze zaal voor is" te realiseren. "We doen er alles aan om daar ons verkiezingsprogramma waar te maken."

Maar ze waarschuwde de VVD-leden om zich ook weer niet rijk te rekenen. "Op sommigen onderdelen zijn onze gesprekspartners zo links, daar kan de club van Frans Timmermans nog wat van leren."

Beland in een storm

Sinds de voor de VVD tegenvallende verkiezingen is haar partij in een storm beland, erkende Yesilgöz. De VVD heeft een rumoerig half jaar achter de rug, zei ze. "Dingen hadden echt beter gekund."

Binnen de partij is het onrustig sinds de Kamerverkiezingen. De VVD verloor tien zetels en de keuze om een eventueel kabinet met PVV, NSC en BBB alleen maar te gedogen, ligt bij sommigen moeilijk. Anderen hebben juist principiële bezwaren tegen samenwerking met de PVV.

Koude douche

De partijleider had verwacht dat de keuze om alleen te gedogen tot kritiek zou leiden, maar ze had niet verwacht "dat die zó stevig zou aankomen". Veel VVD'ers ervaarden het als een "ijskoude douche", zei ze in haar toespraak waarin ze spijt betuigde, een verzoenende toon sprak, maar niet terugkwam van het gedoog-voornemen.

Yesilgöz zei wel dat ze zich kort na de verkiezingen te weinig heeft gericht op de 1,5 miljoen mensen die op de VVD hadden gestemd. "De boodschap dat we echt onze verantwoordelijkheid gingen pakken kwam niet aan." En dat is wel wat de VVD doet aan de formatietafel, benadrukte Yesilgöz.

D66 of PVV

Tegenstanders van samenwerken met de PVV probeerde Yesilgöz gerust te stellen. "Wij worden niet gedefinieerd door met wie we samenwerken", benadrukte ze. "Of we nou met D66 aan tafel zitten of met de PVV."

Ze benadrukte dat de VVD het niet zal toelaten als partijen aan de "fundamenten van de rechtsstaat" willen zagen. "Wij zullen altijd opkomen voor onze democratische normen en waarden. Want ook daar zijn wij voor opgericht."

'Een heel grote'

De vorige partijleider en huidig demissionair premier Mark Rutte noemde Yesilgöz in een interview "een hele grote" die het "vreselijk goed" doet. Maar ze moet wel de tijd krijgen om in de partij en in de formatie de zaken goed te regelen, zei hij.

VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels zei bij de opening van het congres dat de partij een rumoerige tijd doormaakt, maar ook dat de VVD "voor hetere vuren heeft gestaan".

Zo'n 900 leden zijn vandaag naar de bijeenkomst in Noordwijkerhout gekomen.