'VS werkt aan nieuwe Oekraïne-strategie, nadruk op verdediging'

Rusland houdt ongeveer een vijfde van het land bezet. Het grootste deel daarvan is veroverd in de eerste dagen van de aanvalsoorlog.

Het Amerikaanse strategieplan is een groot contrast met vorig jaar. Met behulp van Westers materieel en steun was er optimisme dat Oekraïne een doorbraak kon forceren om de Russen terug te drijven. Maar het leger stuitte op zware verdedigingslinies, loopgraven en veel mijnen.

"We overleven het niet zonder de steun van de VS. Dat is een feit", zei de Oekraïense president Zelensky vorige week in een interview. Hij benadrukte dat het land dringend behoefte heeft aan materieel, zoals luchtafweer om Oekraïense burgers te beschermen tegen Russische raketaanvallen.

Het is zo goed als zeker dat Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat wordt. Hij beweert dat als hij weer president wordt, hij de oorlog binnen 24 uur oplost. De 77-jarige Republikein ligt in peilingen licht voor op Biden.

Wat verder meespeelt is dat een akkoord over een nieuw militair steunpakket vermoedelijk zal worden gezien als een succes voor president Biden dat hem kan helpen om in november herkozen te worden.

Het wordt een uitdaging om deze doelstelling waar te maken. Al maanden wordt een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 61 miljard dollar tegengehouden door Republikeinen in het Congres. De partij zegt te twijfelen aan het nut van de aanhoudende stroom hulp voor Oekraïne en stelt dat het geld beter kan worden gestoken in het versterken van de binnenlandse veiligheid.

Er zullen nog wel dorpen en stadjes worden bevrijd of verloren, zegt een functionaris, maar een doorbraak zit er zeer waarschijnlijk niet in. De Oekraïense strijdkrachten en de economie moeten aansterken, zo zou de voornaamste doelstelling zijn van de regering-Biden.

In de VS wordt hard gewerkt aan een nieuwe Oekraïne-strategie, schrijft The Washington Post . Volgens anonieme functionarissen komt de nadruk te liggen op verdedigen. Ze verwachten dit jaar geen grote terreinwinst voor Oekraïne, al worden aanvallen niet uitgesloten.

"Alles wijst erop dat we waarschijnlijk minder materieel hebben dan vorig jaar", zegt het Oekraïense parlementslid Roman Kostenko tegen The Washington Post. "Het tegenoffensief heeft niet heeft gewerkt. Als we nog minder hebben is duidelijk wat het plan wordt: verdedigen."

Langeafstandsraketten

Naar verwachting zal de strijd steeds meer worden uitgevochten via de lucht. Oekraïne heeft fors geïnvesteerd in zijn drone-arsenaal. Ook krijgt het F-16-gevechtsvliegtuigen van het Westen. Oekraïense piloten volgen trainingen om met de toestellen te kunnen vliegen.

Het Westen spoort Oekraïne aan in te zetten op meer langeafstandsaanvallen, schrijft de krant. Bijvoorbeeld door Franse kruisraketten in te zetten tegen de Russische Zwarte Zeevloot bij de ingelijfde Krim.

Behalve de VS werken ook andere bondgenoten aan een langetermijnplan. Het Verenigd Koninkrijk heeft vorige week zijn tienjarige veiligheidspact met Oekraïne bekendgemaakt. Frankrijk is de volgende op de lijst, schrijft The Washington Post. Volgende maand is president Macron op bezoek in Oekraïne. De VS hoopt in het voorjaar zijn tienjarenplan voor Oekraïne te presenteren.