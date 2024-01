Defensie gaat pijplijn 'van nationaal belang' vervangen

Defensie gaat een 67 kilometer lange brandstofleiding dwars door Nederland vervangen. De pijp wordt gebruikt voor het vervoeren van kerosine voor militaire vliegtuigen, maar is te klein en sterk verouderd.

Het gaat om de pijplijn van Klaphek (bij Lopik) naar Best, die in 1954 werd aangelegd, meldt Omroep Gelderland. De ondergrondse pijp kwam er destijds op verzoek van de NAVO. Die wilde dat de Koninklijke Luchtmacht snel kon optreden tegen eventuele Russische straaljagers. Dat betekende dat de vliegtuigen op militaire vliegvelden als Volkel en Eindhoven altijd snel bijgetankt moesten worden.

Het stuk pijplijn waar het nu om gaat maakt deel uit van in totaal 5279 kilometer aan ondergrondse, militaire brandstofleidingen in heel West-Europa. Die zijn onderling verbonden, ook met de haven in Rotterdam en Schiphol.

Maar het stuk tussen Klaphek en Best is door zijn leeftijd en dekkingsmanco's aan vervanging toe, stelt Defensie. Bij een dekkingsmanco ligt de leiding niet diep genoeg en is de doorstroming dus niet gegarandeerd. De huidige pijpleiding is met zijn diameter van 17 centimeter ook niet groot genoeg. Dat moet 28 centimeter worden, stelt Defensie.

De vervanging van de pijplijn wordt een grote operatie, waarbij Rijkswaterstaat, ProRail, vier waterschappen en twaalf gemeenten in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant betrokken zijn. Bovendien is Defensie in gesprek met particuliere grondeigenaren, zoals boeren en ondernemers.

Nieuwe route

De nieuwe pijplijn gaat voor een deel een nieuwe route volgen, bijvoorbeeld omdat de oude route soms veel bochten heeft. Defensie heeft drie ingenieursbureaus gevraagd om rekening te houden met de belangen van bijvoorbeeld de waterschappen, natuurbeheerders en ook omwonenden - om zo de beste ligging te bepalen. Het ziet er nu naar uit dat een deel van de nieuwe leiding - van Lopikerkapel tot en met de snelweg A15 - vlak bij of op de plek van de bestaande pijpleiding komt. Bij Zaltbommel en Vught is nog onduidelijk hoe de pijp moet lopen. Tussen Boxtel en Best kan de leiding "misschien" worden gebundeld met de bestaande Gasunieleiding, stelt Defensie. "Dit heeft minder gevolgen voor de omgeving."

Omdat het om een zaak van 'nationaal belang' gaat zijn het de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken die samen besluiten hoe de nieuwe pijpleiding uiteindelijk gaat lopen. Maar eerst worden de gevolgen voor het milieu onderzocht en zijn er informatiebijeenkomsten voor betrokkenen. Op 8 februari is er een online-bijeenkomst waarin iedereen kan meepraten.

De werkzaamheden starten op z'n vroegst in de tweede helft van 2026 en duren tot medio 2027.