De pas 19-jarige Reijnhout verrast zichzelf en wielerwereld: 'Kan het niet geloven'

"Het plan was om vandaag op de eerste klim aan te vallen", aldus Reijnhout. "Dit kwam niet helemaal uit, maar ik merkte dat ik me goed voelde. Ik volgde mijn gevoel en toen Cecilie Ludwig demarreerde, ging ik haar achterna. Toen het even stil viel, zag ik de kans om te demarreren."

De renster van Visma-Lease A Bike is met haar 19 jaar en 294 dagen de jongste winnares van een eendagskoers in de Women's WorldTour ooit.

"Ik kan het niet geloven", reageerde de 19-jarige Rosita Reijnhout na afloop van haar stunt in de World Tour-koers in het Australische Geelong. "Toen ik finishte, vroeg ik aan iedereen: heb ik gewonnen, heb ik echt gewonnen? Het is een hele schok. Ik heb nog nooit zo'n race gewonnen. Ik ben zo blij!"

First @UCI_WWT win: ✅️ First ever win: ✅️ Today's performance from Rosita Reijnhout was nothing short of remarkable 👏 #CadelRoadRace pic.twitter.com/NkhTtLs7eC

Reijnhouts winst komt als een grote verrassing. Op de wereldranglijst van de internationale Wielerunie UCI staat de renster op plek 391.

Ze had de afgelopen jaren nog geen zege op haar naam weten te zetten. Bij de wereldkampioenschappen voor junioren in 2022 eindigde ze op de 25ste plaats. In dezelfde categorie had ze een paar maanden eerder beslag gelegd op de vijfde plaats bij de Nederlands kampioenschappen.

Eerste profcontract

In 2023 tekende ze haar eerste profcontract bij Jumbo-Visma. "Ik wil in de toekomst graag mijn stempel drukken op klimkoersen", sprak ze bij de ondertekening. Bij haar profdebuut eindigde ze als 57ste in Dwars door Vlaanderen.

Dit jaar begon voor Reijnhout in Australië met de Tour Down Under. In de laatste rit werd ze negende, in het eindklassement dertiende.

De overwinning Geelong vormt een schitterende afsluiting van de Australische trip. "Ik heb heel veel geleerd, en we zijn als team écht dichterbij elkaar gekomen. Daarnaast hebben we in de wedstrijden mooie prestaties neergezet en gaan we met twee zeges naar huis."