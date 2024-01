'Minder gelukkig en keuzestress door gebruik sociale media'

2,2 miljoen mensen in Nederland zeggen zich minder gelukkig te voelen door het gebruik van sociale media. Ze ervaren onder meer keuzestress en zijn bang iets te missen.

Ruim 6 miljoen mensen vinden dat sociale media een gevaar vormt voor het mentale welzijn, bijvoorbeeld van hun kinderen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom, op basis van een representatief onderzoek onder 7100 mensen.

Vooral de generatie millenials (29- tot 44-jarigen) en Gen Z (15- tot 28-jarigen) voelen zich ongelukkig. Dat zijn ook de twee generaties die het meest op sociale media zitten. Meer dan vier miljoen Nederlanders denken er weleens aan om te stoppen met sociale media of het gebruik ervan te verminderen.

14,3 miljoen Nederlanders

14,3 miljoen Nederlanders gebruiken sociale media, gemiddeld bijna 2 uur per dag; tieners van 15 tot 19 jaar bijna 3 uur per dag.

WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn blijven de meest gebruikte platformen en zijn in gebruik gegroeid. Ook TikTok is gestegen tot 2,6 miljoen dagelijkse gebruikers, al is de groei afgevlakt, schrijven de onderzoekers. X telt momenteel 1,3 miljoen dagelijkse gebruikers. Snapchat en TikTok blijven onder tieners het populairst.

'Fear of missing out'

Volgens hoofdonderzoeker Tim Jonker worden sociale media vooral gebruikt om op de hoogte te blijven. "Jongeren hebben veel last van fomo, fear of missing out", zegt hij. "Ze zijn bang dat ze iets missen als ze niet de hele dag scrollen."

Sociale media leiden ook tot keuzestress en de angst niet aan het perfecte plaatje te kunnen voldoen. "Was een ander feestje niet veel leuker dan die waar jij bent geweest? Heb je wel de juiste kleren gekozen om erbij te horen? Influencers schetsen een perfect beeld waar gebruikers aan willen voldoen. Die schaduwkant openbaart zich bij steeds meer mensen."

Voor het onderzoek werden deze maand ruim 7100 respondenten ondervraagd die een representatieve afspiegeling vormden van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek naar het socialemediagebruik wordt jaarlijks uitgevoerd en is volgens Newcom het grootste trendonderzoek in Nederland.