Volendamse ouders boos dat heilige communie gewoon doorgaat

In een brief verbazen de ouders van de communicanten zich erover dat de viering op 1 november gewoon doorgaat, terwijl de coronabesmettingen in het dorp steeds verder oplopen. Daarnaast is vanwege de coronamaatregelen niet iedereen welkom in de kerk.

Zo'n 200 ouders in Volendam zijn woest op het besluit van de onderwijsorganisatie, Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, om de heilige communie in het katholieke vissersdorp door te laten gaan.

"Geen broertjes en zusjes. Geen opa's of oma's. In onze ogen is dat verschrikkelijk", schrijven de ouders in de brief aan de burgemeester, het kerk- en schoolbestuur. De brief is ook in handen van NH Nieuws.

Al eerder uitgesteld

De viering, die normaal in het voorjaar plaatsvindt, is al vaker uitgesteld vanwege corona, maar staat nu dus gepland voor 1 november. De schrijvers namen aan dat de viering opnieuw opgeschort zou worden, omdat er nu maar dertig mensen in de kerk mogen van het bisdom. Maar dat blijkt niet het geval.

De boosheid van de ouders richt zich vooral op de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). "Die heeft de kerk voorgelogen dat scholen, directeuren en ouders het ermee eens waren dat het nu op deze manier werd gevierd in november, en dat terwijl er directeuren, juffen, meesters helemaal niks is gevraagd", schrijven ze. De ouders hopen dat de heilige communie alsnog wordt uitgesteld.

Schoolbestuur ziet geen probleem

Het schoolbestuur laat aan NH Nieuws weten dat ze niet van plan is uit te stellen. "De kerk is groot genoeg, maar we volgen wel de richtlijnen van het RIVM." En dus mogen er maar maximaal dertig mensen in de kerk, zegt Wilma Tjalsma van de SKOV.

Volgens haar kan de heilige communie eigenlijk ook niet langer uitgesteld worden. "Door corona is het al een half jaar uitgesteld en binnenkort starten alweer de voorbereidingen voor volgend jaar." Ook is het volgens Tjalsma nog maar de vraag of het later wel veilig gevierd zou kunnen worden. "Daarbij zijn er ook ouders die het nu liever wel door laten gaan, omdat anders de jurkjes niet meer passen bij de kinderen."