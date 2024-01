Gewilde NEC-uitblinker Mattsson schildert en maakt muziek: 'Wil bovenal goed mens zijn'

Goedgemutst komt er rond het middaguur een blonde jongen de kantine van NEC binnenlopen. Met zijn trainingsjasje aan schudt hij de handen van de aanwezige pers. "Goedemiddag", klinkt het luidkeels.

Met een guitige blik gaat de Deense middenvelder zitten en hij stelt zich in vloeiend Nederlands voor. "Ik ben Magnus", zegt hij waarna een stevige handdruk volgt. Magnus is Magnus Mattsson. Topscorer, creatief brein en daarmee de smaakmaker van NEC.

Want met tien goals en vier assists voert hij dit seizoen zowel de topscorerslijst als de lijst met meeste assists aan bij de club. En dat is verrassend. Dit is namelijk al zijn derde seizoen in Nijmeegse dienst. In de voorgaande twee jaargangen kwam hij telkens niet verder dan vier goals per seizoen.

Belangstelling Kopenhagen

Nu heeft hij halverwege het seizoen dat doelpuntenaantal al ruimschoots verdubbeld. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want FC Kopenhagen heeft een bod op hem uitgebracht. De Deense topclub verkocht buitenspeler Hakon Arnar Haraldsson voor vijftien miljoen euro aan het Franse OSC Lille en heeft dus wel wat te besteden.

Of het in de buurt komt van de verlangde vijf miljoen euro is niet bekend. Wat wel als een paal boven water staat, is dat het allemaal even goed valt voor Magnus Mattsson, zowel op als naast het veld.