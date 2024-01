Strengste regels voor platforms lijken aan 'problematisch' Telegram voorbij te gaan

Geen enkel sociaal medium staat er zo slecht op als Telegram: de app staat bol van de illegale zaken, van openlijke drugsverkoop tot ongewenste naaktbeelden die in gigantische groepen worden verspreid. Toch gaan nieuwe, strenge Europese regels waarschijnlijk grotendeels aan het bedrijf voorbij. Maar liefst 2,5 miljoen drugsadvertenties gingen vorig jaar rond in openbare groepen op de chat-app, bleek deze week uit onderzoek van de NOS. Het is niet de eerste keer dat Telegram onder vuur ligt: zo staat er ook wraakporno en zelfs kinderporno op het platform. "Telegram is problematisch, omdat we er moeilijk contact mee krijgen en er moeilijk afspraken mee kunnen maken", reageert demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Terwijl we socialemediabedrijven wel nodig hebben om criminaliteit te bestrijden." Strengere regels Ze hoopt dat nieuwe Europese wetgeving, de Digital Services Act, de branche tot meer actie dwingt. Bedrijven als Snapchat, Instagram, Tiktok en X moeten meer doen tegen desinformatie en illegale content. Houden ze hun online platform niet goed genoeg in toom, dan kunnen ze hoge boetes verwachten. De wetgeving is deels al in werking getreden.

Beter handhaven Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is niet bepaald voorstander van het inperken van communicatievrijheid, maar vindt ook dat Telegram z'n leven moet beteren - net als overigens Instagram-eigenaar Meta en X. Er moet beter worden gehandhaafd en gebruikers moeten ook beter in beroep kunnen gaan als er juist fouten worden gemaakt, laat de organisatie weten aan de NOS.

Toch is het nog onduidelijk in hoeverre Telegram met Europese wetgeving in het gareel te brengen is. Het bedrijf hoeft niet aan de strengste regels te voldoen: daarvoor is het simpelweg niet groot genoeg. Die regels gelden alleen voor platforms met meer dan 45 miljoen Europese gebruikers; Telegram claimt er 39,5 miljoen te hebben. De regels voor iets kleinere platforms, die minder streng zijn, gelden overigens mogelijk ook niet voor Telegram. En als dat wel zo is, dan waarschijnlijk maar deels, namelijk voor de kanalen waar andere gebruikers zich op kunnen abonneren. Dit deel van de app zou kunnen worden beschouwd als een online platform, in plaats van een reguliere chat-app. Semi-openbare chatgroepen Semi-openbare chatgroepen, die soms honderdduizenden leden bevatten, vallen dan buiten de boot. Het zijn juist dat soort makkelijk vindbare groepen waar drugs en andere illegale zaken worden verhandeld en "wraakporno" wordt verspreid. "De wet is hier niet zo duidelijk over", zegt Paddy Leerssen, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar online platforms. "Jurisprudentie en toezichthouders moeten hier uiteindelijk duidelijkheid over bieden." Andere bronnen bevestigen die lezing.

Beperkte mogelijkheden De mogelijkheden van politie en justitie om illegale praktijken op Telegram aan te pakken, zijn beperkt. Het Openbaar Ministerie kan, met toestemming van de rechter, groepen met strafbare inhoud laten blokkeren. Maar Telegram werkt daar slecht aan mee. Het lukte één keer, in 2021, toen twee Telegram-groepen voor complotdenkers offline gingen omdat daar bedreigingen werden geuit. Om bijvoorbeeld de identiteit van een vermoedelijke drugsdealer te achterhalen, mag de politie gegevens opvragen bij het bedrijf. Maar Telegram werkt ook niet mee aan zulke vorderingen of bevelen. Politie en OM hebben geen middelen om het bedrijf daartoe te dwingen.