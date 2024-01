Parijs mobiliseert massaal agenten voor Olympische Spelen

"Niets is onmogelijk, maar het wordt wel ingewikkeld", zegt Julien Schenardi, bestuurder van Alliance, een van de grootste politievakbonden in Frankrijk. Hij staat tegenover de Eiffeltoren en kijkt uit over de Seine, waar op 26 juli de openingsceremonie van de Olympische Spelen wordt gehouden. "Alleen al op die openingsdag worden meer dan 40.000 agenten ingezet. Die moeten overal vandaan worden gehaald: uit Parijs, maar ook uit andere delen van Frankrijk." Nog een half jaar en dan starten de Olympische Spelen in Parijs. Dat leidt tot zorgen en soms zelfs tot lichte paniek. Er worden meer dan 13 miljoen bezoekers verwacht en Frankrijk heeft nog steeds te maken met de dreiging van terreuraanslagen. Le grand stress sécuritaire, schreef dagblad Les Echos over de beveiliging. "De openingsceremonie op de Seine lijkt mij een heel grote risicofactor", zei de rechtse oppositieleider Éric Ciotti. Boottocht van 6 kilometer De openingsceremonie is een tocht van de deelnemers met boten over de Seine, dwars langs alle monumenten zoals de Notre-Dame, het Louvre en de Eiffeltoren. Het is een traject van zes kilometer, op het water, met naar verwachting zo'n half miljoen bezoekers op de kades eromheen. "Dat maakt het zo ingewikkeld", zegt Schenardi. "Normaal zijn de openingsceremonies binnen, in een stadion bijvoorbeeld. Dan kan je veel onder controle houden. Nu is het in de buitenlucht. Dan moet je met heel veel risico's rekening houden." Leden van politievakbond Alliance betoogden op 18 januari voor een betere beloning voor hun verplichte extra inzet tijdens de Spelen:

Leden van politievakbond Alliance betoogden op 18 januari voor een extra beloning tijdens de Spelen - Foto: AFP

En die risico's zijn er. Inlichtingendiensten waarschuwen dat Frankrijk nog steeds bedreigd wordt door terroristen. De oorlog tussen Israël en Hamas leidt ook in Frankrijk tot spanningen. En bijna een jaar geleden waren er grootschalige rellen in de voorsteden en de vlam kan daar zo weer in de pan slaan, zeggen deskundigen. Dat is de reden dat extreme veiligheidsmaatregelen worden genomen. In Parijs worden speciale zones ingesteld waar het autoverkeer wordt verboden of aan banden wordt gelegd. Bewoners en ondernemers moeten een speciale pas aanvragen om er te kunnen rijden. Het gaat om een brede strook langs de Seine tijdens de opening. En tijdens de gehele Spelen is het gebied tussen de Champs-Élysées, de Eiffeltoren en het Louvre zo'n 'rode zone'.

De Phryges, de mascottes voor de Olympische en Paralympische Spelen, bij de Seine - Foto: AFP