Afzwaaiende Bosma en Gelling sterksten bij Open NK op Weissensee

Marathonschaatsster Merel Bosma heeft op de Oostenrijkse Weissensee de titel gegrepen bij het Open NK. De schaatsster van BDM-BTZ won na een sterke solo. Ook ploeggenoten Elsemieke van Maaren en Ineke Dedden stonden op het podium.

Nadat een kopgroep van acht, onder wie Van Maaren, was ingerekend, ging Bosma er op zo'n 25 kilometer van de finish vandoor. Bosma, die na dit seizoen haar schaatsen opbergt, sloeg meteen een flink gat en al snel was duidelijk dat de beslissing was gevallen.

Het peloton kwam op 2.02 van de 31-jarige Friezin over de meet. Bosma, die donderdag derde werd bij de Aart Koopmans Memorial, werd in 2017 en 2023 al eens tweede en in 2020 derde.

Al acht jaar een droom

"Dit is echt bizar. Ongelooflijk. Al acht jaar droom ik van winnen op de Weissensee, vanaf het moment dat ik hier een keer tweede werd. En dan lukt het in mijn laatste wedstrijden hier, en dan ook nog in zo'n mooie als het ONK", sprak Bosma na afloop tussen de tranen door.

"Dit maakt mijn loopbaan echt helemaal af. In kan het echt nog steeds niet geloven. Wat er hier verder ook gebeurt, maakt me niet uit. Mooier dan dit wordt het niet."