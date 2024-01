Bondskanselier Scholz bezorgd over opkomst extreemrechts en 'neonazi-netwerken'

De Duitse bondskanselier Scholz is bezorgd over de opkomst van extreemrechts in Duitsland. Scholz zegt dat in een videoboodschap ter herdenking van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz, vandaag 79 jaar geleden.

"Er duiken voortdurend nieuwe berichten op over neonazi's en hun duistere netwerken", zegt Scholz. "Daarnaast winnen rechtse populisten terrein, waardoor angst wordt aangewakkerd en haat wordt gezaaid." Scholz noemde dat onaanvaardbaar. Hij riep op tot een strijd tegen antisemitisme, racisme en terreurpropaganda.

Scholz bracht opnieuw in herinnering dat de nazi's miljoenen mensen hebben gedood. "Dat nooit meer is niet alleen een opdracht aan de staat, het vraagt om waakzaamheid van iedereen."

Flink aantal protesten

De afgelopen weken is in Duitsland het aantal protesten tegen de radicaal-rechtse partij Alternatief voor Duitsland (AfD) flink toegenomen. Twee weken geleden kwamen Duitse media met onthullingen over een bijeenkomst waar over massadeportaties en remigratie werd gesproken. Hooggeplaatste AfD-politici deden mee aan de bijeenkomst.

Ook vandaag staan in veel Duitse steden demonstraties gepland. "Samenwerking van democraten maakt onze democratie sterk", zei Scholz over de protesten. "Het voelt goed dat mensen hun vertrouwen in de democratie laten zien."

Tienduizenden mensen

Sinds twee weken zijn in verschillende steden tienduizenden mensen de straat gegaan op om te protesteren tegen de AfD. Onder meer in Hamburg en München werden demonstraties vroegtijdig beëindigd omdat het te druk werd. Ook prominente politici hebben hun steun uitgesproken voor de demonstranten.

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst stelde al eerder vast dat sleutelfiguren in de AfD rechtsextremistisch zijn en dat de partij mogelijk een gevaar is voor de democratie. Zelf zegt de partij zich aan alle wetten te houden en slachtoffer te zijn van een politieke campagne door tegenstanders en media.

In landelijke peilingen staat AfD op de tweede plaats. In de drie deelstaten in het oosten van Duitsland ligt de partij onveranderd op koers voor een ruime overwinning bij deelstaatverkiezingen later dit jaar.