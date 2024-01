Doncic moet met 73 punten alleen legendes Chamberlain en Bryant voor zich dulden

Basketballer Luka Doncic heeft grote indruk gemaakt in de NBA door in het gewonnen duel met Atlanta Hawks (148-143) maar liefst 73 punten te noteren.

Met die prestatie gooide de Sloveen van de Dallas Mavericks zich in de geschiedenisboeken: het is het op drie na hoogste puntentotaal ooit in de Amerikaanse profcompetitie. Slechts twee spelers deden het beter: Wilt Chamberlain (met 100 en 78 punten) en Kobe Bryant (met 81 punten).

Embiid 70 punten

Het was de tweede keer dit seizoen dat een basketballer in de NBA zeventig punten of meer maakte in één wedstrijd en pas de vijftiende keer ooit. Maandag lukte het Joel Embiid van Philadelphia 76ers al tot zeventig punten te komen.