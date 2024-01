Nationale indoorrecords voor Foppen en Baltus, maar geen limiet

Mike Foppen heeft in Boston zijn eigen nationaal indoorrecord op de 5.000 meter aangescherpt. Met zijn tijd van 13.08,60 voldeed de Nijmegenaar (27) echter niet aan de olympische limiet van 13.05. Het oude record stond op 13.11,60, afgelopen jaar ook in Boston gelopen.

"Eigenlijk was het doel om de olympische limiet te lopen, wat volgens mij een realistisch doel was. Vandaag had ik echter niet het magische gevoel. 13.08 in de tas en we gaan weer door", schreef Foppen op sociale media.

Record Koers

Noah Baltus verbeterde met een tijd van 3.54,81 het Nederlands indoorrecord op de mijl. De Medemblikker (31) liep de 23 jaar oude toptijd van Marko Koers uit de boeken (3.57,37).