Tiener Reijnhout verrast in Geelong met eerste World Tour-zege

Rosita Reijnhout heeft haar eerste profzege geboekt. De 19-jarige renster van Visma-Lease A Bike was in de Deakin University Road Race in het Australische Geelong haar medevluchters Dominika Wlodarczyk en Cecilie Ludwig na 143 kilometer de baas.

In de World Tour was alleen de Duitse Franziska Koch (19 jaar en 56 dagen) jonger dan Reijnhout (19 jaar en 294 dagen) bij haar eerste profzege. Koch won in 2019 een rit in de Ladies Tour.