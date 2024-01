Groen licht VS voor verkoop veertig straaljagers aan Turkije

De Amerikaanse regering is akkoord met de verkoop van veertig F-16-straaljagers aan Turkije. Over de deal ter waarde van 23 miljard dollar is veel onderhandeld. Washington geeft nu groen licht omdat Turkije akkoord is gegaan met het Zweedse NAVO-lidmaatschap.

Naast de komst van tientallen straaljagers krijgen 79 F-16's die Turkije al heeft een upgrade. Het congres in de VS moet officieel nog akkoord gaan met de overeenkomst. De verwachting is dat dit geen problemen oplevert.

Behalve aan Turkije worden ook aan Griekenland nieuwe straaljagers verkocht. De Grieken mogen voor 8,6 miljard dollar aan F-35's kopen, zo werd gisteravond bekend. De deal tussen de VS en Turkije kon alleen doorgaan als ook Athene akkoord ging, zo schrijft de Britse krant The Guardian. De buurlanden leven op gespannen voet met elkaar.

Uit F-35 programma gezet

Turkije mag het nieuwste type straaljager niet zomaar kopen; het land werd in 2019 uit het F-35-programma gezet nadat het Russisch luchtafweer had gekocht. De VS reageerde verbolgen op deze actie. Volgens Washington komt de veiligheid van de NAVO in gevaar als een lidstaat een Russisch wapensysteem gebruikt. Het S-400-luchtafweersysteem is uiteindelijk nooit in gebruik genomen door Turkije.

Ook rond de toetreding van Zweden en Finland waren er spanningen binnen het bondgenootschap. Maar deze week ging Turkije, na allerlei bezwaren, overstag. Daarmee werd ook het laatste obstakel voor de F-16-deal weggenomen, zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau AFP.

Enkele uren na de ratificatie van het Turkse besluit maakte Washington de aanstaande verkoop van de straaljagers bekend. De Turkse luchtmacht kan de nieuwe toestellen goed gebruiken, omdat de F-35 vooralsnog buiten bereik blijft.