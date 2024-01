Verkopen op Vinted of Marktplaats? De Belastingdienst kijkt mee

Tweedehandsspullen verkopen via websites als Vinted, Markplaats of Bol: is dat een hobby, zijn dit bijverdiensten of gaat het om een volwaardig inkomen? Wie jaarlijks dertig items via deze digitale platforms verkoopt of voor meer dan 2000 euro verkoopt, kan vanaf nu in beeld komen bij de Belastingdienst.

Zo streng wordt het allemaal in de praktijk niet, laat de fiscus doorschemeren in antwoord op vragen van de NOS. "De Belastingdienst vraagt niet naar hobby's in de belastingaangifte en gaat dat ook niet doen na invoering van deze regels. De Nederlandse fiscale regels zijn ook niet veranderd", benadrukt een woordvoerder.

Handel of hobby?

Wie "alleen hobbymatig of in de privésfeer" spullen online verkoopt, hoeft hierover geen btw of inkomstenbelasting af te dragen, zegt de Belastingdienst. Maar dat wordt anders als iemand dat doet op grotere schaal om winst te maken en die winst ook kan verwachten, zegt de Belastingdienst. Dan is het geen hobby, maar handel.

Toch kan de schoen hier gaan wringen. Want de verkoop van tweedehands kan zomaar een aardig zakcentje opleveren. Hoewel de Belastingdienst stelt dat "iedereen nu al een eigen verantwoordelijkheid heeft om na te gaan of er belasting verschuldigd is over activiteiten", zal de definitie tussen een zakcentje en aanzienlijke inkomsten voor menigeen verschillen.

De informatie die verkoopsites gaan doorgeven, legt de Belastingdienst naast de gegevens die iemand zelf opgeeft. Dat gaat via "een aantal geautomatiseerde controles", zegt de fiscus. "Als we het vermoeden hebben dat een aangifte niet juist is, kunnen we dit nader onderzoeken." Wie normaliter niet aangifteplichtig is, zou een brief kunnen krijgen om alsnog aangifte te doen.

Zorgen bij verkopers

Marjan Heemskerk-Seeverens is registeraccountant en krijgt over dit onderwerp veel vragen, onder meer via TikTok. "Moet ik belasting gaan betalen? Is het van mij een hobby of ben ik een ondernemer? Dat soort vragen allemaal", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens haar hoeven mensen die hobbymatig hun spullen verkopen niet meteen te vrezen dat de Belastingdienst bij hen op de stoep staat. "Pas op het moment dat je als ondernemer wordt aangemerkt, moet je belasting gaan betalen."

De registeraccountant zegt dat het lastig is om vast te stellen wanneer je als ondernemer wordt beschouwd en wanneer niet. Volgens haar kijkt de Belastingdienst vooral of mensen winst maken met wat ze doen.

Waar mensen ook tegenaan lopen is die grens van dertig items. Want wie meer dan dertig producten verkoopt, kan door de fiscus worden gecontroleerd. "Ik heb daar ook heel veel reacties over gekregen op bijvoorbeeld TikTok. Een moeder van vijf kinderen, die zei: nou, als ik inderdaad van mijn kinderen de kleding verkoop, dan zit ik zo aan die dertig items."

'Voor meeste leden geen gevolgen'

Vinted zegt tegen de NOS dat de meeste verkopers zich weinig zorgen hoeven te maken. "De meeste leden zullen waarschijnlijk geen belasting verschuldigd zijn over hun verkopen." De nieuwe Europese wet verandert volgens een woordvoerder sowieso niets aan het oude gegeven dat extra inkomsten al moesten worden opgegeven aan de Belastingdienst.

Daar sluit Marktplaats zich bij aan. Hoeveel verkopers hier straks in beeld komen bij de Belastingdienst is volgens Marktplaats "simpelweg niet te voorspellen".