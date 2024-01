Superlatieven tekort voor wereldrecord Stolz: 'Dit is het nieuwe schaatsen'

Als Stolz op het ijs staat is vuurwerk gegarandeerd, maar naast het ijs is hij bescheiden. Verwacht dus geen uitbundige reactie van de jonge Amerikaan, ook niet als hij net voor eigen publiek een wereldprestatie heeft geleverd.

Met 1.05,37 reed Stolz niet alleen de scherpe toptijd van Pavel Koelizjnikov (1.05,69) uit de boeken, hij was ook een paar klassen beter dan de rest. De Chinees Zhongyan Ning was de beste verliezer op ruim anderhalve seconde: een paar straatlengten op de sprint.

De omstandigheden waren helemaal niet optimaal voor toptijden, maar Jordan Stolz had daar vrijdagavond geen enkele boodschap aan. De nog altijd maar 19-jarige Amerikaan verpulverde in Salt Lake City het wereldrecord op de 1.000 meter met een race waar nog lang over nagepraat zal worden.

"Ik hoopte dat het ooit zou gebeuren, maar ik had het niet verwacht. Ik heb dit niet zo gepland", vertelde hij rustig na zijn race. Toch wist Stolz wel dondersgoed wat voor tijden hij moest rijden om het wereldrecord te pakken. Die somde hij voor zijn race namelijk moeiteloos op voor de NOS-camera: 16,2 - 24,2 - 25,0. Hij deed het precies zo, behalve dat hij op de opening en de eerste ronde nog een tiende sneller was.

Of het zijn beste rit ooit was, kon Stolz eigenlijk niet zeggen. "Dat is moeilijk, want we hebben hier al een tijdje geen race gehad terwijl ik op mijn best was."

'Gat wel groot'

En wat betekent dit voor de WK afstanden, waar hij over drie weken zijn drie wereldtitels hoopt te prolongeren? Is hij daar ook niet te verslaan? "Dat weet ik niet, er kan altijd iemand opstaan. Al was het gat nu wel groot."