VVD houdt congres: wel Europa, geen formatie op de agenda

Voor het eerst sinds de voor de VVD tegenvallende verkiezingen houdt de partij een congres. Hoewel er de afgelopen tijd veel te doen is rond de partij, staan gevoelige onderwerpen als de spreidingswet, een eventuele gedoogconstructie en formeren met de PVV niet op de officiële agenda.

Er is een formatie bezig die veel VVD'ers graag zien slagen en dan helpt openlijke onrust niet, is het idee. Op het programma staan onder meer wel het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen in juni en voorstellen over klimaat, vuurwerk en arbeidsmigratie.

