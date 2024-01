Wekdienst 27/1: Eerste partijcongres VVD na verkiezingen • Finale vrouwen Australian Open

Eerst het weer: De ochtend start fris, verder droog et zon en sluierwolken. Het wordt een graad of 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voor het eerst sinds de voor de VVD teleurstellende Tweede Kamerverkiezingen komt de partij weer bijeen op een congres. Officieel gaat het over de komende Europese verkiezingen, maar partijleider Yesilgöz zal ongetwijfeld stil moeten staan bij de verdeeldheid in haar partij over met name de spreidingswet en de coalitieonderhandelingen met de PVV.

In Hilversum worden voor de negende keer de NPO Zapp Awards uitgereikt. Kinderen hebben de afgelopen tijd kunnen stemmen op hun favoriete programma's, presentatoren en artiesten van het afgelopen jaar.

Op de Australian Open verdedigt Aryna Sabalenka haar titel. De Belarussische tennisster neemt het in de finale op tegen de Chinese Zheng Qinwen. Sabalenka won vorig jaar in de eindstrijd in drie sets van de Kazachse Elena Rybakina.

In Salt Lake City is dit weekend de wereldbeker schaatsen. Vandaag starten de mannen om 20.00 uur met de 1500 meter, gevolgd door de 500 meter bij de vrouwen. De dag wordt afgesloten met de ploegenachtervolging. Alle afstanden zijn live te volgen bij de NOS, via een livestream in de app en op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

In Italië is een voormalige herder na 33 jaar vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij onterecht zat voor een drievoudige moord. Een hof van beroep in Rome oordeelde dat "de herder de misdaad niet had gepleegd". De man van 58 komt daardoor vrij.

Hij zat al sinds 1991 vast voor het doodschieten van drie andere herders op Sardinië. Er zou een langslepende ruzie tussen twee families die schapen fokken en beheren aan vooraf zijn gegaan. Beniamino Zuncheddu werd destijds veroordeeld op basis van de getuigenverklaring van de gewonde man.

Ander nieuws uit de nacht

NASA-rover bevestigt vondst sediment dat wijst op oeroud meer op Mars: De bevindingen versterken wat eerdere studies al lang suggereerden: dat het koude, dorre, levenloze Mars ooit warm, nat en misschien voor mensen bewoonbaar was.

VS vernietigt Houthi-raket die klaar stond voor lancering: De raket stond gericht op de Rode Zee en was volgens het leger klaar om te worden gelanceerd. De aanval van de VS was rond 01.45 uur Nederlandse tijd.

Rel Colombia en Argentinië, president Colombia is 'communistische moordenaar': De uitspraak isvan de Argentijnse president Milei. Colombia heeft zijn ambassadeur in Argentinië teruggehaald voor overleg.

En dan nog even dit:

De pas 19-jarige Amerikaan Jordan Stolz heeft in Salt Lake City een wereldrecord gereden op de 1000 meter. Daarmee werd hij de tweede man ooit die op de kilometer onder de 1.06 wist te rijden. Pavel Koelizjnikov was vier jaar geleden de eerste die dat presteerde. De 1.05,69 van de Rus was destijds een buitenaardse tijd, maar schaatswonder Stolz deed er nog een schepje bovenop.