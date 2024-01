Veel klachten over site met info over sekswerkers, waakhond start onderzoek

"Door Girlsreview komen gegevens van sekswerkers op straat te liggen en dat is erg gevaarlijk", zegt Iris de Munnik van de Klachtenbalie. "Ook hebben de sekswerkers weinig mogelijkheden om recensies te laten verwijderen als daar dingen in staan die gewoonweg niet kloppen."

Ook zeer risicovol, zeggen de vrouwen, zijn berichten op GirlsReview waarin bijvoorbeeld ten onrechte wordt beweerd dat anale seks zonder condoom mogelijk is of dat een bepaald iemand het prima vindt om "stevig te worden aangepakt". Die sekswerkers worden vervolgens geconfronteerd met mannen die zulke extremiteiten opeisen en die boos worden als zij niet hun zin krijgen.

"Terwijl deze vrouwen vaak een heel goede reden hebben om plotseling van werkplek te veranderen of een andere identiteit te gebruiken", zegt een sekswerker. "Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. Met name om ongure types te ontlopen. Dit kan erg gevaarlijk zijn."

In het verleden was de Autoriteit Persoonsgegevens al kritisch op een voorganger van GirlsReview, Hookers.nl. Uiteindelijk zag die laatste site zich gedwongen te stoppen .

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft eveneens tientallen meldingen ontvangen en is een onderzoek gestart. AP-vicevoorzitter Monique Verdier wil niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. "Maar als ik er van de buitenkant naar kijk, dan maak ik mij zorgen. Je mag persoonlijke gegevens van een ander niet delen. Seksuele gedragingen vallen onder bijzondere persoonsgegevens en daar is de wet nog veel strenger over. Die zijn echt heel privé."

Sekswerkers voelen zich bedreigd door een website waarop klanten 'recensies' plaatsen en ervaringen uitwisselen. Op dit forum worden, waarschijnlijk in strijd met de privacyregels, persoonlijke gegevens van deze vrouwen gedeeld. Daarnaast staan er volgens de sekswerkers in de recensies grove onwaarheden die gevolgen kunnen hebben voor hun veiligheid.

De voorganger van GirlsReview, Hookers, kwam in het vizier van de AP na een groot datalek. Het bedrijf achter de site stopte uiteindelijk in de zomer van 2021 omdat de privacywaakhond eiste dat recensies met persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de sekswerker mochten worden gekoppeld aan links naar de advertenties van diezelfde sekswerker. Daarmee was het bestaansrecht van Hookers weg in de ogen van de eigenaar. Overigens is de AP na het verdwijnen van deze site doorgegaan met het onderzoek ernaar; dat zit volgens Verdier inmiddels in het "laatste stadium."

'Ongestraft onwaarheden opschrijven'

GirlsReview sprong in het gat dat Hookers naliet, maar doet volgens de sekswerkers hetzelfde als waar de AP destijds bezwaar tegen maakte. "Met Hookers had ik geen problemen", zegt Helene Baayen, die "tantrische/erotische massages" verzorgt met een vergunning als sekswerker. "Als je ergens ongelukkig mee was, waren ze daar tenminste op aan te spreken."

"GirlsReview is een compleet ander verhaal", zegt ze. "Alleen al omdat je hier niet per se hoeft in te loggen om persoonlijke informatie over vrouwen te vinden. Dat zorgt ervoor dat er in Google al snel allerlei ranzigheid over je omhoog kan komen als men zoekt op jouw naam. Mensen worden hier besproken alsof het voorwerpen zijn. Wie ontevreden is, kan ongestraft allemaal onwaarheden over je opschrijven. Ik kreeg pas door wat zich daar allemaal afspeelde toen er hier opeens mannen binnen stonden die heel anders waren dan mijn normale publiek. En sommigen afspraken begonnen af te zeggen, alleen omdat men die onzin letterlijk neemt."

De reactie van GirlsReview

GirlsReview.nl zegt zich "totaal niet te herkennen in het door deze sekswerkers geschetste beeld". Volgens een woordvoerder worden klachten wel degelijk serieus genomen en wordt er waar nodig ingegrepen. Hij stuurde de NOS verschillende voorbeelden van berichten die de richtlijnen overschreden en die zijn verwijderd van de site.

De woordvoerder meldt verder: "Naar onze mening zijn wij het sekswerkersvriendelijkste beoordelingsplatform tot nu toe. Desondanks zullen we kijken of we de klachtenprocedure voor belanghebbenden duidelijker op de homepage zichtbaar kunnen maken. We nodigen de Klachtenbalie uit om eventuele klachten die bij hen binnenkomen naar ons door te zetten."