Beruchte terrorist na halve eeuw gearresteerd in Japans ziekenhuis

In een ziekenhuis in Japan is een man gearresteerd die vermoedelijk de extreem-linkse terrorist Satoshi Kirishima is. De 70-jarige man geldt als een van de meest gezochte criminelen in Japan. Hij was betrokken bij een reeks dodelijke bomaanslagen in de jaren 70.

De politie probeert door middel van DNA-analyse zijn identiteit te bevestigen en vast te stellen waar Kirishima de afgelopen decennia heeft geleefd en onder welke omstandigheden. Het publiek is daarbij op hulp gevraagd.

Halve eeuw voortvluchtig

Kirishima staat al een halve eeuw hoog op de lijst van de meest gezochte criminelen van Japan. Op opsporingsposters bij politiebureaus en drukke treinstations staat hij afgebeeld met een grote glimlach en lang haar.

Kirishima lijkt zich al die tijd in het volle zicht te hebben verborgen.

Twee dagen geleden ontving de politie een melding dat er een man was opgenomen in een ziekenhuis in de provincie Kanagawa, ten zuiden van Tokio, die zich onder de naam Satoshi Kirishima had aangemeld. Hij bleek gedetailleerde informatie over de aanslagen te hebben en daar openlijk over te spreken.

Hij zou sinds begin dit jaar in behandeling zijn voor terminale kanker. In eerste instantie verbleef hij onder een valse naam in het ziekenhuis, maar uit informatie van de recherche blijkt dat hij zijn laatste dagen onder zijn eigen naam wil slijten.

"Ik was in shock toen ik het hoorde", zegt een oud-klasgenoot van Kirishima tegen de omroep NHK. "Ik vroeg me af of hij nog wel in leven was."

Akito Ishibashi (64), zoon van een van de omgekomen slachtoffers, hoopt dat hij nu eindelijk antwoorden krijgt. "Ik wil weten waarom ze destijds bomaanslagen hebben gepleegd en wat hun gedachten daarbij waren. Ik wil dat hij zijn leven betreurt en openlijk erkent dat hij een fout heeft gemaakt."

Dodelijke bomaanslagen in hartje Tokio

Kirishima was lid van het Oost-Azië Gewapende Anti-Japan Front, een extreem-linkse anarchistische groepering die zich verzette tegen de Japanse staat en zijn 'imperialistische ambities'. Met zelfgemaakte bommen richtte de groep zich op bedrijven die actief waren in het buitenland.

De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor twaalf aanslagen waarbij acht mensen om het leven kwamen. Honderden mensen raakten zwaargewond.

Kirishima was zelf direct betrokken bij de bomaanslag op de Korea Industriële Onderzoeksgroep in 1975 in het drukke Ginzadistrict in het hart van Tokio. Twee leden van de groep werden kort na de reeks aanslagen gearresteerd en veroordeeld tot de doodstraf voor hun aandeel in het complot.

Volgens de nationale politie zijn twee van de negen verdachten, Norio Sasaki en Ayako Daidoji, nog op de vlucht in het buitenland. Mede hierom heeft de politie de verjaringstermijn opgeschort.

Dit betekent dat Kirishima nog steeds kan worden vervolgd voor zijn aandeel in de bomaanslagen.