Herder Italië vrij na 33 jaar onterechte gevangenschap

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De man zat sinds 1991 in de cel voor het doodschieten van een schapenboer, zijn zoon en een andere herder in de bergen van het eiland Sardinië. Een vierde persoon raakte zwaargewond.

Er zou een langslepende ruzie tussen twee families die schapen fokken en beheren aan vooraf zijn gegaan. Daarbij zijn vee en honden gedood.

Zuncheddu werd destijds veroordeeld op basis van de getuigenverklaring van de gewonde man. De verdachte zei bij zijn aanhouding al meteen dat hij onschuldig was.

De getuige verklaarde direct al dat hij de verdachte niet had herkend omdat die een sok over zijn hoofd had getrokken. Onder druk van de politie paste hij zijn verklaring aan en beschuldigde Zuncheddu van het bloedbad. De politie had de man een foto van Zucheddu getoond en daarbij gezegd dat hij de moordenaar was.