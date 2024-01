Rel Colombia en Argentinië: president Colombia is 'communistische moordenaar'

De uiterst rechtse Javier Milei van de partij La Libertad is in november gekozen tot president van Argentinië . Sindsdien zijn de banden tussen de twee leiders verslechterd. Gustavo Petro is sinds augustus 2022 de eerste linkse president van Colombia.

Colombia heeft zijn ambassadeur in Argentinië teruggehaald voor overleg. Dat gebeurde nadat de Argentijnse president Milei zijn Colombiaanse ambtgenoot Petro een "communistische moordenaar" had genoemd. De twee Zuid-Amerikaanse landen staan doorgaans op goede voet met elkaar.

"Ze vallen ons aan met het idee dat we communisten zijn, of socialisten, dat de staat alle vormen van productie onder controle wil houden. Natuurlijk hebben degenen die ons aanvallen geen idee wat communisme is, wat socialisme is", zei Petro op een evenement van de regering, waarbij hij verwees naar de uitspraken van Milei.

Daar voegde hij aan toe dat de regering van Colombia wil dat "het volk de productie controleert en niet de staat".