Vrachtwagens vol hulp voor Gaza staan te wachten in Egypte

Soms mag er een enkele vrachtwagen de grens over. Maar dat noemen de hulporganisaties een druppel op de gloeiende plaat. "De tekorten aan de andere kant van de grens zijn enorm", zegt Abeer Etefa van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Ook is het lastig werken, legt ze uit. "Brandstoftekorten, het wegvallen van communicatienetwerken. Bovendien hebben we geen toestemming om ons zomaar in de verschillende delen van Gaza te bewegen en naar de gebieden te gaan waar mensen in hongersnoodachtige omstandigheden leven. We hebben heel snel meer toegang nodig en moeten gebruik kunnen maken van de haven en de route via Jordanië."

Israël zal doorgaan met het faciliteren van humanitaire hulp, liet premier Netanyahu weten in een reactie op het tussenvonnis. Het is nog onduidelijk of dat betekent dat er nu meer hulp de grens mag passeren.