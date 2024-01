Tumult op EK handbal: boze Zweden dienen protest in tegen Franse gelijkmaker

De Scandinaviërs zijn woedend over een moment in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Terwijl de klok op 60.00 stond, mocht Frankrijk nog één vrije worp nemen. Alle Zweedse veldspelers vormden een muur, maar met een snoeiharde uithaal in de kruising wist Elohim Prandi toch te scoren.

Maar het was de arbiters en de VAR ontgaan dat Prandi op het moment van schieten een voet van de grond had. Dat is niet toegestaan bij een vrije worp, waardoor de treffer niet geteld had mogen worden.

VAR

Direct na afloop diende Zweden een officieel protest in, dat zaterdag aan het begin van de middag wordt behandeld door handbalbond EHF. De Zweden eisen dat het doelpunt ongeldig wordt verklaard, zodat niet Frankrijk maar Zweden in de EK-finale staat.

"We weten niet waar het protest toe zal leiden, maar we vinden het belangrijk om op te komen voor onze belangen", zegt de Zweedse bondscoach Hanna Fogelström in de Zweedse krant Aftonbladet.

Aanvoerder Glenn Solberg liet weten nog nooit zo teleurgesteld te zijn geweest. "We hebben een VAR met een reden. In een cruciale fase van een grote wedstrijd als deze moet er gewoon naar twijfelachtige situaties gekeken worden."

Denemarken naar finale

Later op de avond was Denemarken in de andere halve finale in Keulen met 29-26 te sterk voor gastland Duitsland. De EK-finale tussen Frankrijk en Denemarken wordt zondag gespeeld, net als de strijd om het brons tussen Zweden en Duitsland.

Tenzij het beroep van de EHF wordt gehonoreerd en Zweden de finale mag spelen.