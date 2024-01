Brand op olietanker Golf van Aden na raketaanval Houthi's

Houthi's in Jemen hebben een raketaanval op een olietanker in de Golf van Aden uitgevoerd, zegt het bedrijf Trafigura, de eigenaar van het getroffen schip. Op de tanker Marlin Luanda brak brand uit. Militaire schepen in de buurt schoten te hulp. Er zijn geen gewonden.

De brand brak uit in een van de tanks aan stuurboordkant. De bemanning bleef ongedeerd, zeggen de Amerikaanse strijdkrachten. Trafigura zegt in contact te staan met de bemanning. "We houden alles scherp in de gaten."

De Marlin Luanda vervoert nafta, een olieproduct dat in de chemische industrie wordt gebruikt. Het werd beschoten ten zuidoosten van de Jemenitische havenstad Aden. De olietanker vaart onder de vlag van de Marshalleilanden.

Zo'n acht uur nadat het schip was aangevallen, heeft de VS een Houthi-raket onschadelijk gemaakt. De raket stond klaar om gelanceerd te worden, zegt de VS. De raket vormde "een direct gevaar voor koopvaardijschepen en marineschepen van de VS in de regio", zegt het Amerikaanse commandocentrum op X.

Gisteren vuurden Houthi-rebellen een raket af op een Amerikaans oorlogsschip dat patrouilleerde in de Golf van Aden. Het projectiel werd door de Amerikanen neergehaald.

Tegen oorlog Gaza

De Houthi's vallen geregeld schepen aan in de Rode Zee en de aangrenzende Golf van Aden. Dat begon aanvankelijk met het aanvallen van schepen die een band hebben met Israël. De Houthi's zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Later werden ook aanvallen op andere schepen uitgevoerd.

Vanwege de beschietingen hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een aantal tegenaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. Dat gebeurde ook met steun van Nederland, Canada en Bahrein.