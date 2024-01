Brand op olietanker Golf van Aden na aanval Houthi's

Houthistrijders uit Jemen hebben een raketaanval op een olietanker in de Golf van Aden uitgevoerd, zegt het bedrijf Trafigura, dat eigenaar is van het getroffen schip. Op de tanker Marlin Luanda is brand uitgebroken. Militaire schepen zijn onderweg om hulp te bieden.

De brand brak uit in een van de tanks aan stuurboordkant. De bemanning van het schip zou ongedeerd zijn. Aan boord is materieel om brand te bestrijden. Trafigura zegt in contact te staan met de bemanning. "We houden alles scherp in de gaten."

De Marlin Luanda vervoert nafta, een olieproduct dat in de chemische industrie wordt gebruikt. Het werd beschoten ten zuidoosten van de Jemenitische havenstad Aden.

De Houthi's vallen geregeld schepen aan in de Rode Zee en de aangrenzende Golf van Aden. Dat begon aanvankelijk met het aanvallen van schepen die een band hebben met Israël. De Houthi's willen dat Israël stopt met oorlog voeren in de Gazastrook. Later werden ook aanvallen op andere schepen uitgevoerd.

Vanwege de beschietingen hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een aantal tegenaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. Dat gebeurde ook met steun van Nederland, Canada en Bahrein.