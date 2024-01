Late goal Aké helpt bekerhouder Manchester City langs Spurs in FA Cup

City had nog nooit gewonnen in het nieuwe stadion van de Spurs, zelfs nog geen goal gemaakt in de zes voorgaande wedstrijden. Ook nu leek een doelpunt er niet in te zitten voor de bekerhouder.

Een goal van de Noor Oscar Bobb werd na vijf minuten afgekeurd vanwege buitenspel, de uitblinkende Spurs-verdediger Micky van de Ven voorkwam met een sliding een doelpunt van Julián Álvarez en invaller Kevin De Bruyne schoot naast.

Vlak voor tijd viel alsnog de 0-1. Na een hoekschop van De Bruyne kreeg Spurs-doelman Guglielmo Vicario de bal niet weg en sloeg Aké van dichtbij toe.