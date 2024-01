Trump moet E. Jean Carroll nog eens 83 miljoen betalen wegens smaad

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet nog eens 83,3 miljoen dollar betalen aan schrijfster E. Jean Carroll, die hem eerder van verkrachting beschuldigde. Dat heeft de jury besloten in de smaadzaak die zij tegen hem aanspande vanwege denigrerende uitspraken die hij jarenlang over haar deed.

In mei vorig jaar werd Trump veroordeeld tot het betalen van 5 miljoen dollar in de civiele rechtszaak over het seksueel misbruik en smaad, en afgelopen september werd hem in deze tweede smaadzaak al een nieuwe schadevergoeding opgelegd.

De jury boog zich vandaag over de hoogte van de schadevergoeding die Trump moet betalen en komt nu dus uit op dit bedrag, fors meer dan de "minstens 24 miljoen dollar" die Carroll (80) had geëist.

Leugenaar en gek

Trump wijst de misbruikbeschuldigingen van de hand en had in zijn tijd als president onder meer gezegd dat hij nog nooit van Carroll had gehoord. Hij zei dat ze de verkrachting had verzonnen om haar memoires te kunnen verkopen en noemde haar onder meer een leugenaar en een gek. Trumps advocaten hadden haar ervan beschuldigd dat ze uit was op roem.

"Hij heeft mijn reputatie verwoest. Ik ben hier om mijn reputatie terug te krijgen en om nieuwe leugens over mij tegen te gaan", verklaarde Carroll eerder in de zaak. Ze vertelde onder meer dat Trumps teksten tot doodsbedreigingen hebben geleid, en dat ze met een wapen naast haar bed slaapt uit angst voor die dreigingen. "Ik was eerst alleen bekend als journalist met een column. Nu sta ik bekend als leugenaar, fraudeur en gek."

Reputatieschade

In de rechtszaal was Trump zo nu en dan mompelend te horen, met teksten als "oplichterij" en "heksenjacht'. Ook zei hij meermaals dat hij de schrijfster echt niet kende, ook als hij niet het woord had. De rechter heeft hem tot twee keer tot tot stilte gemaand.

Trumps advocaat, Alina Habba, zei onder meer in de rechtszaak dat Carroll "gelukkiger dan ooit" is met alle aandacht voor de zaak. Zelf heeft Trump zich richting het einde van de zaak, gisteren, slechts vier minuten verdedigd. De rechter had hem verboden om nog terug te komen op kwesties waar in de eerste rechtszaak al over geoordeeld was.

In totaal moet Trump Carroll 11 miljoen dollar betalen vanwege geleden reputatieschade, 7,3 miljoen voor emotionele schade en 65 miljoen bij wijze van vergelding en om herhaling te voorkomen.

Hoger beroep

Kort na de uitspraak verliet een breed glimlachende E. Jean Carroll samen met haar juristen de rechtszaal. Trump was al ongeveer een half uur voordat de jury eruit was vertrokken.