Littler, wereldkampioen Humphries en vijf Nederlanders naar kwartfinales in Den Bosch

Luke Littler heeft zich bij de Dutch Darts Masters in Den Bosch geplaatst voor de kwartfinales. De 17-jarige dartssensatie uit Engeland won met 6-2 van Dirk van Duijvenbode. Met Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Kevin Doets en Gian van Veen plaatsten vijf Nederlanders zich ook voor de kwartfinales. In die ronde krijgt Littler zaterdag tegen Luke Humphries kans op revanche voor de verloren WK-finale. Wereldkampioen Humphries was in de eerste ronde met 6-0 veel te sterk voor Jermaine Wattimena. Eerder deze maand gooide Littler in zijn eerste leg op het Masters-toernooi in Bahrain een negendarter, om vervolgens het evenement ook te winnen. De verliezend WK-finalist begon het toernooi in de Maaspoort in Den Bosch minder glansrijk, al kwam hij nauwelijks in de problemen tegen Van Duijvenbode en maakte het af met een hoogstandje door 150 uit te gooien.

Luke Littler en Dirk van Duijvenbode. - Foto: Kelly Deckers/PDC

In de eerste ronde van het toernooi, onderdeel van de World Series of Darts, nemen acht wereldtoppers het op tegen 'lokale uitdagers', zeven uit Nederland en een uit België. Op zaterdag volgen de kwart- en halve finale met de finale als sluitstuk van de avond. De winnaar van de finale (best of 21 legs) gaat naar huis met de Toon Greebe-bokaal. De hoofdprijs van het toernooi is vernoemd naar de Bossche darter, die in oktober op 35-jarige leeftijd overleed. Van Barnveld klopt Cross Raymond van Barneveld waande zich voorafgaand aan zijn partij tegen tegen Rob Cross al de man van de avond. Maar ondanks de luide steun van het "Barney army" zingende publiek kwam de vijfvoudig wereldkampioen niet meteen op gang. "Roestig", noemde Van Barneveld het achteraf. "Na verloren partij tegen Littler (op het WK) heb ik eigenlijk geen pijl meer aangeraakt, een maand stilgestaan. Het is belangrijk dat je rust neemt. Maar de rest speelt wel door."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na een 0-2 achterstand knokte Van Barneveld zich terug en bleef met name door zijn scherpte op de dubbels (zes van de acht waren raak) in de wedstrijd. Cross had er, ook toen hij voor het eerst op achterstand (4-3) kwam, nog wel even plezier in om te spelen met de Nederlandse fans in het publiek. Voor uit uitgooien van de achtste leg stapte hij even terug, hoorde het boegeroep aan en vierde de gelijkmakende finish vervolgens uitbundig. Cross stoomde met een 110-finish door naar 5-4, maar Van Barneveld sleepte er een elfde leg uit. Daarin miste Cross twee pijlen voor de wedstrijd, Van Barneveld deed dat niet. Zijn eerste pijl was raak.

Kwartfinales Dutch Darts Masters Luke Littler - Luke Humphries

Gerwyn Price - Kevin Doets

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Gian van Veen - Danny Noppert

Ook Michael van Gerwen, Barney's volgende tegenstander in Den Bosch, kwam voor het eerst sinds het WK weer in actie. Van Gerwen was een stuk sneller klaar met zijn eerste partij: hij gunde zijn goede vriend Vincent van der Voort maar één leg en won met 6-1. Noppert, Doets en Van Veen Danny Noppert opende de avond met een overtuigende 6-2 overwinning tegen Nathan Aspinall, waarna Kevin Doets stuntte tegen Peter Wright. De 25-jarige Doets snelde in de eerste leg, die Wright begon, al voorbij de Schot. Daarna behield de Almeerder zijn eigen legs en brak Wright definitief voor de 5-2 voorsprong.

Kevin Doets - Foto: PDC/Kelly Deckers