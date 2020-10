Storing opgelost: online UvA-tentamens morgen gaan door

Door een bijna vier uur durende storing bij het inloggen bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn de online tentamens afgeblazen die zo'n 3000 studenten vanmiddag zouden maken. Ook van de circa 3000 studenten die het tentamen vanuit huis wilden maken, kon een deel niet inloggen.

Rond 17.00 uur was de storing opgelost. Volgens de universiteit betrof het een eenmalig probleem waar "we op dit moment nog geen oorzaak van hebben kunnen achterhalen". De UvA heeft besloten de tentamens van morgen door te laten gaan. "Vanzelfsprekend worden de systemen morgen vanaf 08.00 uur nauw gemonitord", aldus de universiteit.

'Supervervelend'

Studenten van allerlei faculteiten, waaronder Rechten en Economie, werden door de storing getroffen. Een van hen is eerstejaarsrechtenstudent Emma. Ze stond op het punt aan haar tentamen inleiding strafrecht te beginnen en kreeg op haar scherm een melding over 'failed service' te zien, en daarna dat er een storing was.

"Ik vind het heel erg jammer, want ik had me goed voorbereid op het tentamen. Nu heb ik het waarschijnlijk volgende week, terwijl dan het volgende blok begint. Dat is privaatrecht, eigenlijk het tegenovergestelde, dus dat is verwarrend." Emma hoopt dat haar tentamen dat voor donderdag staat, wel kan doorgaan.

Volgens meerdere studenten konden maar enkelen het wel maken. "Het is supervervelend", zegt een woordvoerder van de universiteit. Hoeveel van de 3000 studenten die vanochtend hun tentamen hadden, dit niet hebben kunnen maken, weet de woordvoerder niet.

Zonde

Een andere eerstejaarsrechtenstudent had een rare ochtend. "Bijna iedereen zat thuis met een beetje dezelfde spanning. Het lukte niet om in te loggen." Hij vroeg zich af of het aan hem lag of dat zijn medestudenten hetzelfde probleem hadden. "De appgroepen waarin ik zit, werden helemaal volgespamd. Maar een paar mensen konden beginnen."

Hij kon zich al niet meer concentreren en het "hoefde al niet meer door te gaan", maar hij vindt het wel heel zonde. "Ik had me voorbereid en nu wordt het uitgesteld."