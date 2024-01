Beune verslaat Schouten op 3.000 meter en wint eerste wereldbekergoud

Al snel bleek dat de tijd van Schouten niet genoeg zou zijn voor de winst, want Beune ging in de rit daarna veel sneller van start. Die gedurfde openingsrondjes leverden haar een nieuw persoonlijk record van 3.56,86 op. Daarmee was ze 1,34 seconde sneller dan Schouten.

Schouten ging als eerste van de favorieten van start en moest dus een tijd neerzetten. Met 3.58,20 dook ze als weliswaar als eerste onder de vier minuten, maar haar tijd viel tegen. Schouten, die pas laat naar Salt Lake City was afgereisd en dus nog niet helemaal aangepast was aan de omstandigheden, kwam met een rood aangelopen hoofd over de streep.

Joy Beune heeft in Salt Lake City haar eerste individuele wereldbekerzege uit haar loopbaan geboekt. De 24-jarige schaatsster was op de Amerikaanse hooglandbaan op de 3.000 meter verrassend sneller dan olympisch kampioene Irene Schouten, die genoegen moest nemen met het zilver.

Regerend wereldkampioene Ragne Wiklund was deze winter nog ongeslagen op de 3.000 meter, maar in aanloop naar de wereldbeker in Salt Lake City was de Noorse ziek. Dat was ook te merken aan haar race: met 4.02,35 presteerde ze ver onder haar kunnen.

Groenewoud vierde

En dus kon Beune een concurrente wegstrepen. Kersvers Europees kampioene Marijke Groenewoud was de volgende uitdager, maar zij had het net als haar ploeggenote Schouten zwaar. Met 4.00,92 eindigde ze als vierde, want in de slotrit was de Canadese Valerie Maltais met 3.59,71 nog sneller.

Elisa Dul eindigde met 4.02,04 als achtste.