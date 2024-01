Roda JC morst punten tegen Jong Utrecht, ADO en De Graafschap lopen in

Roda JC biedt koploper Willem II de kans om zijn voorsprong verder uit te breiden. De Limburgers bleven tegen Jong FC Utrecht steken op een doelpuntloos gelijkspel. Willem II komt maandag in actie tegen Jong PSV.

Een strafschop en nog negentien schoten, waarvan negen op doel, waren niet genoeg voor Roda om te scoren tegen Jong Utrecht. In grote delen van de wedstrijd was het eenrichtingsverkeer in Kerkrade, waar Kevin Gadellaa zijn keeperstalent toonde en de 0-0 op het scorebord hield.

Tien minuten voor tijd viel er toch iets te juichen voor het Roda-publiek, tot de vlag omhoog ging voor buitenspel en het doelpunt van Güclü werd afgekeurd. Het duel lag in de tweede helft tien minuten stil nadat vanuit een Roda-vak een bekertje op het veld werd gegooid.