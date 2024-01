PEC-matchwinner Reijnders duwt hekkensluiter Vitesse dieper in put

De 23-jarige broer van Oranje-international Tijjani Reijnders sloeg al in de 16de minuut toe. Hij wilde de bal keurig in de verre hoek plaatsen. Dat lukte niet helemaal, maar met met hulp van Vitesse-verdediger Nicolas Isimat-Mirin werd het wel een goal.

Na drie keer op rij 2-2 weer eens wat anders voor PEC Zwolle. Zonder de zieke coach Johnny Jansen en met assistent-trainer Henry van der Vegt op de bank won PEC in eigen huis met 1-0 van Vitesse. Eliano Reijnders werd de matchwinner tegen de hekkensluiter, die blijft aanmodderen in de eredivisie.

Voor Reijnders was het zijn tweede doelpunt van het seizoen. In september vorig jaar maakte hij al de openingsgoal tegen Go Ahead Eagles, dat toen nog terugkwam tot 1-1. Voor het machteloze Vitesse zat een comeback er niet in. De kwartfinalist in de KNVB-beker speelde een matige wedstrijd en creëerde nauwelijks kansen.

Het was niet alleen de wedstrijd van matchwinner Reijnders, maar ook die van de hoofdblessures. Voor rust botsten PEC-aanvaller Lennart Thy en Vitesse-middenvelder Melle Meulensteen hard tegen elkaar. Vooral Meulensteen was er slecht aan toe en moest per brancard van het veld worden gedragen.

Thy kon na behandeling aan een wond op zijn hoofd verder. In de tweede helft ging Mathijs Tielemans per brancard van het veld. Na Andy Visser vorige week tegen Feyenoord en Meulensteen, was Tielemans de derde speler van Vitesse in een week tijd die met een hoofdblessure het veld moet verlaten.