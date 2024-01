'Het is gelukkig goedaardig'; gehoorverlies Michel Mulder bleek door tumor veroorzaakt

Als je van een afstandje kijkt, lijkt het leven Michel Mulder toe te lachen. Hij maakt furore als musicalzanger in een televisieprogramma en staat dit weekend als coach op het ijs bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Maar als je hem vraagt hoe het echt met hem gaat, krijg je een ander verhaal te horen. Afgelopen zomer kreeg Mulder te horen dat hij een goedaardige tumor direct achter zijn oor heeft, een brughoektumor om precies te zijn. "Het was een enorme schok. Het is gelukkig goedaardig, maar het zit wel op een heel vervelende plek, die niet zo makkelijk te behandelen is." Mulder ontdekte dat er iets mis was omdat hij steeds minder hoorde met zijn rechteroor. "In luidruchtige ruimtes kon ik mensen steeds vaker niet verstaan. Dan moest ik mijn hoofd draaien, zodat ze in mijn linkeroor praatten."

Even dacht hij een onschuldige oorzaak van zijn gehoorverlies te hebben gevonden. "Om mezelf goed te horen tijdens het zingen, liet ik me speciale oordoppen aanmeten, op maat gemaakt van siliconen. Tijdens het gieten van die afdruk viel op dat ik een propje in mijn rechteroor had. Het zorgde voor opluchting bij mij." Mulder hoopte dat als het propje verwijderd zou worden, zijn gehoor terug zou komen. "De huisarts haalde het er eenvoudig uit, maar mijn gehoor verbeterde helemaal niks." Einde aan zoektocht Verdere onderzoeken maakten niet volledig duidelijk waar de klachten vandaan kwamen en Mulder belandde steeds een stapje dieper in de medische molen. Augustus 2023 volgde een mri-scan, die een einde aan de zoektocht moest maken. "Toen de arts vertelde dat er een scan van mijn hoofd gemaakt zou worden, kreeg ik te horen dat ik niet op internet mocht gaan zoeken wat ze dan konden vinden." Uiteraard deed de voormalig topsprinter dat wel. "Dan lees je dingen die je inderdaad liever niet leest."

Bij de scan werd een gezwel van zo'n drie centimeter groot gevonden, dat tegen de gehoorzenuw aan drukte. Die zorgt ervoor dat Mulder rechts zo'n dertig procent minder hoort. "Na de eerste onderzoeken was ik bang voor een gehoorapparaat, maar nu is het wel een stapje heftiger." Lang was hij van plan zijn verhaal niet te delen, maar tijdens zijn deelname aan het RTL-programma Stars on Stage kwam het er toch uit. "Ik zing daar een lied, dat mij vanwege deze situatie raakte. Daar komen vast en zeker vragen van en dus wil ik mijn verhaal nu één keer doen en dan is het voor mij klaar." Goedaardig Want Mulder beseft dat hoewel het hem persoonlijk veel doet en "hoe onzeker het ook mag zijn, het is wel een goedaardige tumor. Heel veel mensen krijgen helaas een ander bericht."

Ik ben er nog wel mooi olympisch kampioen mee geworden. Michel Mulder

"Omdat het goedaardig is, kan ik er oud mee worden. Al zullen de consequenties er op den duur wel zijn." De tumor groeit zo'n één millimeter per jaar en zal uiteindelijk operatief verwijderd moeten worden. Bij die operatie zal Mulders rechter gehoorzenuw onherstelbaar beschadigd raken, waardoor hij doof zal zijn aan dat oor. "Mocht de tumor worden verwijderd en mijn gehoor valt weg, dan zal dat even wennen zijn, maar ik denk dat ik ook daarna nog kan zingen." Er kleeft echter nog een risico aan de operatie. De tumor zit ook in de buurt van de gelaatszenuw. Er is een kans dat die wordt geraakt en dat kan zorgen voor een gedeeltelijke verlamming in het gezicht. "En dan wordt zingen wel heel erg lastig."

Ook vanwege dat risico kiest hij er nu voor nog niet onder het mes te gaan. "Ik heb na de eerste scan in augustus nog een tweede scan gedaan, afgelopen november. Er was nauwelijks tot geen groei. Nu kan ik tenminste nog horen met dat oor, dus laat ik het maar even zo", legt Mulder uit. Hij praat inmiddels redelijk gemakkelijk over het onderwerp, ook omdat hij het er vaak over heeft met familie en vrienden. Vlak naast de gehoorzenuw ligt de evenwichtszenuw en die heeft door de tumor zijn functie verloren. "Testen hebben al uitgewezen dat de linkerkant eigenlijk alles heeft overgenomen."

Een schaatser kan niet zonder evenwicht. En door de minimale groei is het vrijwel zeker dat Mulder de tumor tijdens zijn actieve carrière al had. "Ben ik er nog wel mooi olympisch kampioen mee geworden." Dat hij er zo luchtig op reageert, maakt duidelijk dat Mulder, die in 2014 in Sotsji goud pakte door Jan Smeekens op twaalf duizendsten van een seconde te kloppen, inmiddels zijn draai weer heeft gevonden. Al heeft dat wel tijd gekost. Over de olympische titel van Mulder - en de olympische nederlaag van Smeekens - maakte Andere Tijden Sport twee jaar geleden deze aflevering:

