Leerdam in tranen vanwege enkelblessure: 'Ik heb er geen plezier meer in'

"Ik dacht: dit is de laatste wedstrijd die ik rijd dit seizoen. Ik heb er geen plezier meer in", zei Jutta Leerdam, terwijl ze tegen de tranen vocht in Salt Lake City. Daar werd ze vrijdag slechts elfde op de 1.000 meter, de afstand waarop ze als regerend wereldkampioene lange tijd zo ongenaakbaar was.

Leerdam werd in de Verenigde Staten gehinderd door een enkelblessure. Die kwetsuur heeft ze al de hele winter, maar het wordt steeds erger en beïnvloedt haar prestaties nu ook flink.

"De enkel... ik zak er gewoon doorheen, ik kan het niet vasthouden", probeerde Leerdam uit te leggen hoe ze schaatst met haar blessure. "Ik ga op mijn tenen rijden, ik ga omhoog zitten. Ik voel me totaal niet mezelf."

"Ik kan mijn eigen kracht niet eens kwijt, ik rijd op 60 procent hier."

Fysiotherapeuten

Leerdam kon haar blessure aanvankelijk verborgen houden en won dit jaar bijna alle 1.000 meters, alleen in Peking werd ze derde. In Salt Lake City was vooraf niet duidelijk dat ze zoveel last had.

"Als ik er over ga praten, dan wordt het ook een mentaal ding. Daarom zeg ik er liever niet te veel over, dan is het alleen een fysiek ding."