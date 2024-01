Franse premier komt boeren tegemoet en schrapt belastingverhoging diesel

"We zullen de boeren boven alles zetten", zei premier Attal midden op een boerenerf in het dorpje Montastruc-de-Salies, ten zuidwesten van Toulouse. De boeren protesteren nu ruim een week en blokkeren daarbij ook wegen. Dinsdag vielen er twee doden bij een boerenbarricade toen een auto tegen een muur van strobalen was aangereden.

Veel boeren in Frankrijk hebben moeite om rond te komen door de hoge kosten die ze niet of maar beperkt kunnen doorberekenen in de prijs. Ze stellen daarbij dat supermarkten hen onder druk zetten om de prijzen te verlagen, zodat de inflatie minder te merken is voor de consument. Ook is er onvrede over de wet- en regelgeving.

Eerder gaf een woordvoerder van de Franse regering al aan dat de oproep van boeren "gehoord is" en dat ook de boeren fatsoenlijk van hun werk moeten kunnen leven. Bij de boerenbarricades grijpt de regering niet in; "die zijn binnen een wettelijk kader georganiseerd".

Boerenbonden eisen niet alleen minder belasting, maar ook onder meer gegarandeerde minimumprijzen en ze zijn tegen het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen.