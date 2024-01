Belgisch duel moet over na protest over arbitrale fout, Anderlecht 'verbijsterd'

In Nederland ging het deze week veel over een niet gegeven penalty in de door PSV verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord. PSV-trainer Peter Bosz zette vandaag maar een streep onder de discussie. In België gaat de discussie over een moment in de veelbesproken wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk door. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP), de Belgische tuchtcommissie, oordeelde vandaag zelfs dat de competitiewedstrijd moet worden overgespeeld na protest van Genk. Het protest van Genk werd aanvankelijk afgewezen, maar in beroep werd de Limburgse club in het gelijk gesteld. Wat is er gebeurd? Bij de betreffende wedstrijd op 23 december stopte Anderlecht-doelman Kasper Schmeichel een strafschop van Bryan Heynen, maar scoorde Yira Sor uit de rebound. Het leek de 0-1, maar arbiter Nathan Verboomen keurde de treffer af omdat Sor te vroeg was ingelopen, De scheidsrechter gaf een vrije trap aan Anderlecht. Genk verloor de topper in Brussel uiteindelijk met 2-1. De scheidsrechterscommissie (PRD) oordeelde daarna dat er een arbitrale fout was gemaakt. De VAR bleek alleen op Sor te hebben gelet, maar was vergeten te kijken naar het ook te vroeg inlopen van Anderlecht-spelers Yari Verschaeren en Mario Stroeykens.

Het PRD betitelde de fout als een menselijke beoordelingsfout en niet als een inbreuk op de spelregels. Genk was het hier echter niet mee eens en stapte naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) om zijn gelijk te halen en de wedstrijd over te laten spelen. De Limburgse club zag de fout van de arbitrage niet als een menselijke beoordelingsfout, zoals bijvoorbeeld het strafschopmoment bij Feyenoord-PSV, maar als een fout bij het toepassen van de spelregels. In dat laatste geval zou de wedstrijd opnieuw gespeeld moeten worden. Vandaag kreeg Genk alsnog gelijk. "De wedstrijd moet herspeeld worden, omdat de score nog kon veranderen tussen het moment dat de vergissing werd begaan (in de 23ste minuut) en het einde van de match, in die mate dat de punten hierdoor mogelijk anders moesten worden toegekend", luidde het oordeel van de DRP. Vergelijkbare situaties Het is niet de eerste keer dat een wedstrijd op basis van een foutieve toepassing van de spelregels (deels) moet worden overgespeeld. In 2017 moest de penaltyreeks van het KNVB-bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw, omdat de arbiter de strafschoppen in de verkeerde volgorde had laten nemen.

Nieuwe strafschoppenserie bij Lisse - HSV Hoek in 2017 - Foto: ANP