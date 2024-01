Stolz schaatst naar sensationeel wereldrecord op 1.000 meter in Salt Lake City

Tim Prins was met 1.07,20 de beste Nederlander. Hij reed na zijn snelste opening ooit naar een persoonlijk record en eindigde als vijfde.

Vooraf wist de Amerikaan precies wat voor rondjes hij moest rijden en hij was zelfs nog iets sneller: na een opening van 16,1 kwam hij na 24,2 en 25,0 op het snelle ijs van Salt Lake City tot de snelste tijd ooit.

Daarmee werd hij de tweede man ooit die op de kilometer onder de 1.06 wist te rijden. Pavel Koelizjnikov was vier jaar geleden eerste die dat presteerde. De 1.05,69 van de Rus was destijds een buitenaardse tijd, maar schaatswonder Stolz deed er nog een schepje bovenop.

Jordan Stolz heeft in Salt Lake City een wereldrecord gereden op de 1.000 meter. De pas 19-jarige Amerikaan deed dat in een sensationele tijd: 1.05,37.

De wereldbeker in Salt Lake City is dit weekend live te volgen bij de NOS.

Eerder op de dag reed Joep Wennemars in de B-groep naar de winst in 1.07,54, een persoonlijk record. Ook tweevoudig wereldkampioen Kai Verbij mocht niet in het hoofdprogramma van start: hij werd tweede met 1.07,82.

WK over drie weken

Dit weekend draait het om records, snelle tijden en wereldbekermedailles in Salt Lake City, over drie weken wordt er in Canada om de belangrijkste prijzen gestreden.

Volgende week rijden de schaatsers eerst nog een wereldbeker in Quebec, waarna de meesten zich gaan voorbereiden op hun hoofddoel: de WK afstanden in Calgary (15-18 februari).